В петербургской школе массовое отравление учеников: что известно?

Как инфекция попала в учебное заведение, сейчас выясняют санитарные врачи. Под подозрением — столовая и краны с холодной водой. Поэтому медики отобрали пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, смывы с ножей, разделочных досок, столов, посуды и прочих кухонных предметов, включая дверные ручки и рабочие халаты. Взяли пробы и с рук персонала. Кроме того, оказалось, что на сетях «Водоканала» недавно произошла авария, и теперь Роспотребнадзор выясняет, правильно ли сделан ремонт труб и не могло ли это повлиять на качество питьевой воды.