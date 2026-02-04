В петербургской школе массовое отравление учеников: что известно?

В школе № 39 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга зарегистрировали острую кишечную инфекцию. Родители забили тревогу: 25 человек после обеда почувствовали себя плохо.
Сотрудники Роспотребнадзора немедленно приехали проводить санитарно-эпидемиологическое расследование. Ведомство подтвердило, что по состоянию на 4 февраля госпитализировано семь человек — ученики и сотрудники школы, у троих выявлен норовирус.
Виноваты краны с холодной водой?
Как инфекция попала в учебное заведение, сейчас выясняют санитарные врачи. Под подозрением — столовая и краны с холодной водой. Поэтому медики отобрали пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, смывы с ножей, разделочных досок, столов, посуды и прочих кухонных предметов, включая дверные ручки и рабочие халаты. Взяли пробы и с рук персонала. Кроме того, оказалось, что на сетях «Водоканала» недавно произошла авария, и теперь Роспотребнадзор выясняет, правильно ли сделан ремонт труб и не могло ли это повлиять на качество питьевой воды.
Все — на дистант.
А пока идёт разбирательство, санитарные врачи проводят дезинфекцию школы. В ней отменены все уроки — ученики 5−11 классов дети переведены на дистант, младшеклассники будут работать дома по индивидуальным планам. День открытых дверей, который планировали провести 7 февраля, перенесли на более поздний срок. Все дополнительные и платные занятия тоже отменили.
Отреагировали на сообщения об отравлении и правоохранители. Следственный комитет начал доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и после неё решить, нужно ли возбуждать уголовное дело. Держит руку на пульсе и прокуратура Невского района, её сотрудники тоже выясняют, почему дети и взрослые попали в больницу с отравлением.