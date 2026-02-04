Из-за атак ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. В Белгородском округе в селе Никольское в результате детонации дрона у 17-летнего юноши проникающее осколочное ранение грудной клетки», — написал он в своем Telegram-канале.
БЕЛГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Дети 6 и 9 лет получили сотрясение мозга из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, у 17-летнего подростка — проникающее ранение груди. Также пострадали четверо взрослых, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.