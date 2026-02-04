Умер на глазах у прохожих: внезапно скончался клавишник «Песняров» Портной

Трагедия произошла на одной из московских улиц. По словам Штурм, Портной шел по делам, когда ему внезапно стало плохо с сердцем. Музыкант упал, и прохожие попытались оказать ему первую помощь, однако спасти его не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.