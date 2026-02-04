Умер на глазах у прохожих: внезапно скончался клавишник «Песняров» Портной

Музыкант, концертный директор и экс-участник легендарной группы «Песняры» Георгий Портной скоропостижно скончался в Москве в возрасте 69 лет. Сердечный приступ случился прямо посреди улицы, спасти артиста не удалось.
От чего умер экс-участник легендарного ансамбля «Песняры».
Певица Наталья Штурм рассказала об обстоятельствах смерти музыканта Георгия Портного, который долгие годы работал ее концертным директором.
Трагедия произошла на одной из московских улиц. По словам Штурм, Портной шел по делам, когда ему внезапно стало плохо с сердцем. Музыкант упал, и прохожие попытались оказать ему первую помощь, однако спасти его не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.
«Прохожие пытались оказать ему первую помощь и делали непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось. Даже повредили грудную клетку, но сделать ничего не смогли. Скорая констатировала смерть», — сказала она.
Наталья Штурм подчеркнула, что смерть коллеги стала для нее полной неожиданностью, так как Георгий не жаловался на здоровье и вел правильный образ жизни.
«Георгий прекрасно себя чувствовал, был здоровым человеком — не пил, не курил», — добавила она, отметив, что смерть была мгновенной.
Каким запомнили музыканта его коллеги.
Наталья Штурм охарактеризовала покойного как легкого и невероятно надежного человека. Она подчеркнула, что в совместной работе Георгий всегда обеспечивал стабильность и уверенность, помогая организовывать крупные мероприятия и находить нужных артистов даже за рубежом.
«Был очень работоспособным, “шоу-бизнесным”, легким, кайфовым, скептичным и саркастичным. У меня остались о нем самые светлые впечатления. С ним всегда все было очень стабильно», — рассказала Штурм.
По словам певицы, за внешней саркастичностью Портного скрывались глубокая эмпатия и человечность.
Одной из ярких особенностей музыканта была его позиция относительно прожитых лет. Как вспоминает Штурм, никто точно не знал, сколько Портному лет, поскольку он всегда повторял: «У артиста возраста нет».
«И мне эта позиция очень нравилась», — подытожила Штурм.
До внезапного сердечного приступа, случившегося прямо на улице, Портной оставался энергичным.
Церемония прощания с музыкантом предварительно назначена на четверг. Она начнется в 11:00 в Савеловском центре ритуального обслуживания, после чего в соседнем храме на Миусском кладбище пройдет отпевание.
Что известно о личной жизни Георгия Портного.
О личной жизни бывшего участника ансамбля «Песняры» Георгия Портного широкой публике известно немного: музыкант предпочитал не афишировать свои семейные дела.
Тем не менее известно, что Портной состоял в браке. Его супругу зовут Марина — именно ей сейчас адресованы слова поддержки и соболезнования от многочисленных друзей и коллег Георгия по шоу-бизнесу. Последние годы жизни музыкант провел в Москве, где продолжал активно работать.
Портной сохранял тесные профессиональные и дружеские связи с ветеранами отечественной эстрады. Он был концертным директором Штурм, а также сотрудничал с певцом Женей Осиным.
Чем при жизни занимался Портной.
Творческий путь Георгия Портного неразрывно связан с историей отечественной эстрады. Он получил известность как талантливый клавишник и бэк-вокалист в составе легендарного ансамбля «Песняры». Коллектив, ставший символом эпохи благодаря хитам «Вологда» и «Беловежская пуща», открыл Портному дорогу в большой мир музыки и шоу-бизнеса.
Однако артист не ограничился амплуа исполнителя, со временем он проявил себя как выдающийся организатор. Портной работал концертным директором у таких звезд, как Наталья Штурм и Евгений Осин. Коллеги ценили его за профессионализм и умение решать любые технические и организационные вопросы за кулисами.
«Георгий очень любил артистов, с которыми работал. Помню его присказку: “У меня порвали Наталью Штурм”. Это означало, что вместо одного или двух концертов запланировали целых пять за пару дней. Он очень любил певца Женю Осина», — вспомнила Штурм.
Георгий Портной редко давал интервью и не стремился к личной популярности. Он предпочитал оставаться в тени, уделяя все время профессиональной подготовке концертов и поддержке своих подопечных.
Что известно о других участниках группы «Песняры».
Ансамбль «Песняры», созданный Владимиром Мулявиным в 1968 году, стал символом белорусской культуры и уникальным музыкальным явлением. Коллектив первым в СССР объединил народную песню с элементами рока, создав самобытный фолк-рок стиль. Десятилетиями группа удерживала статус главного ВИА страны, собирая стадионы.
В 2023 году история коллектива легла в основу телевизионного сериала «За полчаса до весны», в котором роли исполнили Глеб Калюжный, Артем Волобуев, Анна Банщикова и другие известные актеры.
В январе 2003 года скончался основатель ансамбля Владимир Мулявин, который не смог восстановиться после тяжелой аварии, произошедшей годом ранее. В апреле 2021 года умер Леонид Борткевич, на протяжении многих лет являвшийся главным вокалистом коллектива. В 2006 году ушли из жизни Александр Демешко и Чеслав-Виктор Поплавский.
Ранее скончались Валерий Яшкин, Владимир Беляев и Леонид Ковалев, а в 2019 году трагически погиб гитарист ансамбля Аркадий Ивановский.
В настоящее время бренд «Песняры» продолжает существовать в исполнении новых артистов, при этом классические композиции коллектива остаются частью культурного наследия и по-прежнему ассоциируются с золотым периодом советской эстрады.