В Санкт-Петербурге задержали девушку при попытке теракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция Выборгского района Петербурга задержала девушку, подозреваемую в поджоге помещения, расположенного на Кантемировской улице. Как сообщили в региональном УМВД России, происшествие квалифицировано как теракт.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (“Террористический акт” — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении полиции.

По данным ГУ МВД, вечером в полицию Выборгского района города поступило сообщение о том, что неизвестная подожгла помещение, расположенное на улице Кантемировская, и сообщила о наличии у себя опасного предмета. После проверки информация о наличии у девушки при себе опасного предмета не подтвердилась.

24-летнюю подозреваемую задержали полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Она доставлена в полицию для разбирательства.

Информация о пожаре в доме 31 по улице Кантемировской поступила в МЧС в 17:45 мск. Прибывшие на место спасатели обнаружили пламя в подвале на площади 30 кв. м. Пожар был ликвидирован в 20:05 мск, информации о пострадавших не поступало. По данным «Яндекс. Карт», в здании находится благотворительной фонд «Доброволец».