В Санкт-Петербурге задержали девушку при попытке теракта

По данным ГУ МВД, вечером в полицию Выборгского района города поступило сообщение о том, что неизвестная подожгла помещение, расположенное на улице Кантемировская, и сообщила о наличии у себя опасного предмета. После проверки информация о наличии у девушки при себе опасного предмета не подтвердилась.