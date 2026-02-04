Ричмонд
Семь человек получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Среди семи пострадавших из-за атаки ВСУ есть дети.

Источник: Комсомольская правда

Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина с детьми 6 и 9 лет обратились в больницу за помощью, им предварительно диагностировали сотрясение мозга. У 17-летнего юноши проникающее осколочное ранение грудной клетки.

Еще один мужчина получил множественные слепые осколочные ранения спины и бедра. Дальнейшие последствия атаку ВСУ выясняются.

Как ранее писал KP.RU, Гладков застрял в лифте во время массового отключения электричества после ракетного обстрела ВСУ 3 февраля. Всего из-за отсутствия электричества в городе из застрявших лифтов освободили 77 человек.