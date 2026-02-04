В Новой Москве разыскивают мужчину, потерявшегося в заброшенной каменоломне

По данным Telegram-канала, 21-летний парень, отправившийся сегодня около 8 утра на экскурсию в Девятовские каменоломни с предполагаемым выходом в 14:00, не выходит на связь. Родственники обеспокоены. Сотрудники МЧС уже в пути в деревню Девятское для его поисков.
Девятовские каменоломни представляют собой обширную сеть подземных выработок, где в XVIII веке велась добыча известняка близ Подольска. Эксплуатация этих шахт прекратилась к началу XX века, однако сегодня они привлекают значительное число посетителей.
