В Новой Москве разыскивают мужчину, потерявшегося в заброшенной каменоломне

Сотрудники МЧС отправились на поиски мужчины, который пропал без вести в Девятовских каменоломнях Новой Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 21-летний парень, отправившийся сегодня около 8 утра на экскурсию в Девятовские каменоломни с предполагаемым выходом в 14:00, не выходит на связь. Родственники обеспокоены. Сотрудники МЧС уже в пути в деревню Девятское для его поисков.

Девятовские каменоломни представляют собой обширную сеть подземных выработок, где в XVIII веке велась добыча известняка близ Подольска. Эксплуатация этих шахт прекратилась к началу XX века, однако сегодня они привлекают значительное число посетителей.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Ханты-Мансийске 15-летнего подростка нашли мёртвым. Сведения о пропаже подростка поступили 31 января: он не вернулся домой из школы и не выходил на связь с родственниками.

