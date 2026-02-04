Мужчина угнал у ростовчанки машину, а после бросил авто на федеральной трассе

В Ростове-на-Дону местная жительница оставила автомобиль на одной из улиц не замкнутым. Вернувшись через некоторое время к машине, она обнаружила, что ее угнали. Женщина обратилась за помощью в полицию.
Оперативники меньше чем за сутки задержали подозреваемого в угоне. Им оказался житель Краснодарского края. Мужчина рассказал, что случайно заметил открытый автомобиль. Воспользовавшись ситуацией, он сел в машину, завел ее и уехал по федеральной трассе, где впоследствии и оставил авто.
Угонщика задержали на железнодорожном вокзале одного из городов области. Автомобиль вернули владелице.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
