«Связь оборвалась»: молодой парень исчез в пещере под Москвой

В Новой Москве развернута поисковая операция: 21-летний молодой человек перестал выходить на связь после спуска в Девятовские каменоломни. По информации телеграм-канала 112, парень отправился к известной достопримечательности сегодня утром, однако к назначенному времени не вернулся на поверхность. На место происшествия в районе деревни Девятское оперативно выдвинулись экстренные службы.