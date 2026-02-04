«Связь оборвалась»: молодой парень исчез в пещере под Москвой

В Новой Москве развернута поисковая операция: 21-летний молодой человек перестал выходить на связь после спуска в Девятовские каменоломни. По информации телеграм-канала 112, парень отправился к известной достопримечательности сегодня утром, однако к назначенному времени не вернулся на поверхность. На место происшествия в районе деревни Девятское оперативно выдвинулись экстренные службы.
Как уточняет Телеграм-канал Shot, турист планировал провести под землей несколько часов, начав экскурсию около 08:00. Родственники забили тревогу, когда к 14:00 он не вышел на связь. Сейчас сотрудники МЧС проводят обследование подземных выработок, чтобы обнаружить пропавшего.
Девятовские каменоломни представляют собой сложный комплекс старых подземных выработок известняка, расположенных под Подольском. Работы по добыче камня велись там с XVIII века, однако к началу XX столетия шахты были заброшены. Несмотря на статус исторического объекта, пещеры остаются популярным местом среди любителей экстремального туризма, что нередко приводит к инцидентам из-за опасности заблудиться в запутанных лабиринтах.