Мужчина пропал без вести в Девятовских каменоломнях в Новой Москве

1 февраля на Камчатке пропала группа из пяти взрослых и троих детей, которая в пятницу уехала на Пущинские источники в Мильковском районе и не вернулась к назначенному сроку. Родственники, не сумев добраться до места самостоятельно из-за сложных погодных условий, обратились за помощью. Позже спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники полиции выехали к месту для оказания помощи.