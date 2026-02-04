Мужчина пропал без вести в Девятовских каменоломнях в Новой Москве. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации канала, 21-летний мужчина спустился на экскурсию в Девятовские каменоломни 4 февраля примерно в 08:00. Он должен был вылезти оттуда около 14:00, однако, по словам родственников, он до сих пор не вышел на связь.
В настоящее время сотрудники МЧС едут на его поиски в деревню Девятское.
— Девятовские каменоломни — это комплекс подземных выработок известняка под Подольском. Начало подземных работ началось в XVIII веке, и к началу XX века они были заброшены, — говорится в сообщении.
