Спасатели нашли заблудившегося в пещерах в Новой Москве юношу

21-летнего юношу по имени Станислав, который заблудился в заброшенных Девятовских каменоломнях около Щербинки, удалось спасти. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».
— Тревогу забил его отец — парень с утра ушел на экскурсию и сгинул. Оказалось, что любознательный товарищ отстал от группы и проплутал по подземельям восемь часов, — говорится в публикации.
Telegram-канал «112» также подтвердил, что парня нашли, с ним все хорошо. По информации канала, отец Станислава часто ходит в каменоломни вместе с сыном, однако сегодня молодой человек пошел один, отметился на входе и потерялся.
О пропаже юноши стало известно вечером 4 февраля.