Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели нашли заблудившегося в пещерах в Новой Москве юношу

21-летнего юношу по имени Станислав, который заблудился в заброшенных Девятовских каменоломнях около Щербинки, удалось спасти. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

21-летнего юношу по имени Станислав, который заблудился в заброшенных Девятовских каменоломнях около Щербинки, удалось спасти. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

— Тревогу забил его отец — парень с утра ушел на экскурсию и сгинул. Оказалось, что любознательный товарищ отстал от группы и проплутал по подземельям восемь часов, — говорится в публикации.

Telegram-канал «112» также подтвердил, что парня нашли, с ним все хорошо. По информации канала, отец Станислава часто ходит в каменоломни вместе с сыном, однако сегодня молодой человек пошел один, отметился на входе и потерялся.

О пропаже юноши стало известно вечером 4 февраля.