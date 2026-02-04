Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 72 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве заявили, что в период с 14:00 до 20:00 мск были сбиты беспилотники ВСУ над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем.
Над акваторией Азовского моря сбили 24 беспилотника, 23 — над территорией Белгородской области. Еще 14 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края. Шесть беспилотников сбили над территорией Республики Крым, три — над территорией Курской области. Еще два БПЛА — над территорией Брянской области.
Ранее KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, две украинские ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотников ВСУ самолетного типа.