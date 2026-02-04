Гладков: В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек

В посёлке Ракитное взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, сработало на территории коммерческой организации. Сообщается, что мужчина с двумя детьми девяти и шести лет самостоятельно обратились за помощью в местную центральную районную больницу. Медики зафиксировали у них признаки сотрясения мозга, оказали необходимую помощь и направили на дальнейшее обследование в медучреждения Белгорода. Кроме того, на месте атаки повреждены два автомобиля.
Ещё один пострадавший подросток был госпитализирован из села Никольское Белгородского округа. По информации экстренных служб, у семнадцатилетнего юноши диагностировано проникающее осколочное ранение в область грудной клетки, полученное при детонации дрона. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в областную детскую больницу.
В селе Ровенек взрывное устройство было сброшено с беспилотника во двор жилого дома. Медики транспортируют мужчину, получившего множественные слепые осколочные ранения спины и бедра, в городскую больницу № 2 г. Белгорода.
Значительный материальный ущерб нанесён частным домовладениям. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника повреждены фасад, остекление и входная группа жилого дома. Кроме того, разбиты стёкла и посечён кузов припаркованной машины. В посёлке Дубовое из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата пострадали два частных дома, пять хозяйственных построек и автомобиль.
В Грайворонском округе дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово. Пострадавшие водитель и пассажирка с диагнозами «минно-взрывная травма» и «осколочные ранения» были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, после стабилизации состояния их планируют перевести в областную клинику. Автомобиль получил повреждения.
В самом городе Грайворон FPV-дрон поразил частный дом, выбив окна. А в селе Дунайка аналогичные атаки привели к повреждению одного автомобиля и полному уничтожению другого от возникшего пожара. Дополнительно пострадали остекление, фасад и забор жилого дома.
В Шебекино один FPV-дрон повредил кровлю и входную группу дома, а второй, взорвавшись на дорожном полотне, посёк осколками окна и крышу соседнего строения. В селе Сурково Шебекинского округа от удара БПЛА сгорел припаркованный автомобиль, также был поврежден забор.
Ранее стало известно, что ВСУ за раз выпустили половину всех ракет Patriot, которые США делают за месяц. Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц. Владимир Зеленский уже начал клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. Главарь киевского режима подчеркнул, что за прошлую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.