Пропавший в Девятовских каменоломнях парень восемь часов искал выход

Отец парня рассказал, что сын зашел в пещеру, отметился в «журнале входа», однако потом не смог найти выход из пещеры. Он сказал, что часто ходит в каменоломни вместе с сыном, однако в этот день молодой человек пошел один и потерялся, спустя восемь часов его нашли. Отец заверил, что с сыном все в порядке.