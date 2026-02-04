Пропавший в Девятовских каменоломнях парень восемь часов искал выход

Сотрудники МЧС нашли 21-летнего Станислава, который спустился утром 4 февраля в Девятовские каменоломни в Подмосковье и перестал выходить на связь, пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на его отца.
Отец парня рассказал, что сын зашел в пещеру, отметился в «журнале входа», однако потом не смог найти выход из пещеры. Он сказал, что часто ходит в каменоломни вместе с сыном, однако в этот день молодой человек пошел один и потерялся, спустя восемь часов его нашли. Отец заверил, что с сыном все в порядке.
Ранее сообщалось, что молодой человек отправился в деревню Девятское к северу от Подольска на экскурсию около 08.00 по мск и не поднялся в обозначенное время. Родственники сообщили, что его местонахождение неизвестно. Спасатели отправились на поиски туриста.