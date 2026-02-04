Ранее стало известно, что ВСУ за раз выпустили половину всех ракет Patriot, которые США делают за месяц. Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц. Владимир Зеленский уже начал клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. Главарь киевского режима подчеркнул, что за прошлую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.