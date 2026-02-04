Ричмонд
ВСУ второй вечер подряд атакуют Белгород, в том числе с помощью HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) второй вечер подряд наносят удары по Белгороду. Предварительно, в том числе с помощью ракет HIMARS. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

ВСУ второй вечер подряд атакуют Белгород, в том числе с помощью HIMARS. Видео © SHOT.

Как передают местные жители, вечером в городе раздалось более 10 громких взрывов, небо озаряли вспышки. В разных районах слышен вой сирен. Накануне в регионе была объявлена ракетная опасность.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны — сбиты воздушные цели противника. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Информация о последствиях на данный момент не поступает», — уточнил Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ за раз выпустили половину всех ракет Patriot, которые США делают за месяц. Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц. Владимир Зеленский уже начал клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. Главарь киевского режима подчеркнул, что за прошлую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

