ВСУ второй вечер подряд атакуют Белгород, в том числе с помощью HIMARS. Видео © SHOT.
Как передают местные жители, вечером в городе раздалось более 10 громких взрывов, небо озаряли вспышки. В разных районах слышен вой сирен. Накануне в регионе была объявлена ракетная опасность.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны — сбиты воздушные цели противника. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Информация о последствиях на данный момент не поступает», — уточнил Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что ВСУ за раз выпустили половину всех ракет Patriot, которые США делают за месяц. Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц. Владимир Зеленский уже начал клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. Главарь киевского режима подчеркнул, что за прошлую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.
