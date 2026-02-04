Гладков застрял в лифте из-за отключения электричества в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков застрял в лифте во время отключения электричества в городе. Об этом в среду, 4 февраля, он рассказал в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».
— Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада, — сказал губернатор.
По словам Гладкова, заранее заготовленный план помог оперативно организовать освобождение людей. Глава региона также отметил, что пришел на совещание вовремя и проверил, как все работает.
Днем ранее, 3 февраля, глава региона сообщил, что более 20 человек погибло из-за ударов украинской армии по приграничным пунктам Белгородской области с начала 2026 года. Кроме того, он назвал сложившуюся ситуацию крайне сложной.
Также он сообщил, что Вооруженные силы Украины 3 февраля нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородской области. В результате происшествия повредился инфраструктурный объект. При этом никто из местных жителей не пострадал. После ракетного удара жители региона сообщили о масштабных отключениях электричества.