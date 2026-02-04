Ричмонд
Под Тамбовом после схода вагонов загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом

В Тамбовской области на станции Кочетовка ведется ликвидация возгорания 16 цистерн, из которых 11 содержали бензин, а пять оставшихся — газ. Об этом 4 февраля сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

— По уточненной информации на текущий момент, в результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом, — пояснил глава области.

По его словам, на месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. На данный момент пожар уже локализован. В результате инцидента пострадавших нет, и угрозы для других объектов инфраструктуры также не наблюдается.

В публикации Первышов добавил, что после тушения пожара будет проведено обследование железнодорожных путей на наличие повреждений, после чего ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области 4 февраля. В связи с инцидентом в регионе временно остановили движение поездов, а в РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Позднее в Сети появилось видеозапись со взрывом, произошедшим на железнодорожных путях в Мичуринске.