На станции в Тамбовской области загорелись 16 цистерн с бензином и газом

На железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске произошло крупное возгорание, в результате которого огнём было охвачено 11 цистерн с бензином и пять цистерн с газом. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своём Telegram-канале.