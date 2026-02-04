Ричмонд
На станции в Тамбовской области загорелись 16 цистерн с бензином и газом

На железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске произошло крупное возгорание, в результате которого огнём было охвачено 11 цистерн с бензином и пять цистерн с газом. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на месте работают два пожарных поезда и 25 единиц специальной техники, что позволило локализовать пожар. После полного тушения огня специалисты проведут обследование состояния железнодорожных путей, после чего ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

Ранее для координации действий по ликвидации последствий инцидента на станции Кочетовка-3 в Мичуринске был создан оперативный штаб. Работу на месте координирует заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

По факту происшествия следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точное число пострадавших и размер причинённого материального ущерба в настоящее время устанавливаются. По предварительной информации, при взрыве пострадал машинист поезда.

Ранее сообщалось, что власти оценили опасность для домов после взрыва на железной дороге под Тамбовом.

