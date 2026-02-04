Первышов: на станции Кочетовка загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом

На станции Кочетовка в Тамбовской области ликвидируют пожар, вызванный сходом вагонов. Загорелись 16 цистерн, 11 из которых были наполнены бензином, а 5 — газом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
«По уточнённой информации на текущий момент, в результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом», — написал губернатор в телеграм-канале.
Первышов уточнил, что на месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пожар уже локализован, пострадавших нет. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры не существует. Позже будет проведено обследование путей.
Ранее KP.RU писал, что на железнодорожной станции Кочетовка произошел сход вагонов с рельсов у грузового состава, перевозившего бензин. В результате чего начался пожар. В Мичуринске был создан оперативный штаб для ликвидации последствий происшествия.