Компания Abbott отзывает датчики уровня глюкозы после гибели семи человек

На территории США Abbott зарегистрировала 736 тяжелых нежелательных последствий, а также семь летальных исходов, которые могут быть связаны с использованием датчиков FreeStyle Libre 3 и FreeStyle Libre 3 Plus. FDA выпустило предупреждение в начале декабря, а позднее классифицировало отзыв продукции как класс I — наиболее высокий уровень риска для здоровья.