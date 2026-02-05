Ричмонд
Компания Abbott отзывает датчики уровня глюкозы после гибели семи человек

Компания Abbott Laboratories сообщила об отзыве отдельных датчиков для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Источник: Аргументы и факты

Компания Abbott Laboratories сообщила об отзыве отдельных датчиков для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом пишет Reuters, материал перевел aif.ru.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), к 7 января было зафиксировано 860 случаев серьезных травм, связанных с датчиками, о которых производитель проинформировал регулятора.

На территории США Abbott зарегистрировала 736 тяжелых нежелательных последствий, а также семь летальных исходов, которые могут быть связаны с использованием датчиков FreeStyle Libre 3 и FreeStyle Libre 3 Plus. FDA выпустило предупреждение в начале декабря, а позднее классифицировало отзыв продукции как класс I — наиболее высокий уровень риска для здоровья.

Причиной отзыва стало выявление возможности длительного искажения показателей уровня глюкозы, что могло привести к ошибочным решениям при лечении, включая избыточное потребление углеводов или пропуск и задержку введения инсулина. В компании заявили, что источник проблемы был обнаружен на одной из производственных линий и уже устранен.

Ранее компания Nestle отозвала ряд партий детского питания в 25 странах из-за возможного наличия токсина, который может вызывать тошноту и рвоту.

