Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей

«То есть у меня уже выбора, по сути, нет, я начинаю работать. В процессе всего этого… они еще умудряются у меня украсть пирамиды, то есть, я проплатил 10,5 миллиона за пирамиды… И я что-то уже ближе вообще к весне выясняю, что пирамид то у меня, собственно говоря, тоже нет, потому что их смонтировал Васильев у себя на объектах… Пирамиды они у меня украли точно, трос, кстати, они у меня украли точно за 1 миллион 300… Все остальное я сейчас на память не скажу… 30,5 миллионов», — ответил Воловиков на вопрос, сколько, по его мнению, украл экс-депутат Васильев.