Авария на ТЭЦ в Чите оставила без света и тепла десятки тысяч жителей

Крупная авария на местной ТЭЦ оставила без электричества и отопления десятки тысяч жителей Читы и пригородов. В ночь на 5 февраля в городе произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее почти половину его территории. Информацию об этом сообщил ряд Telegram-каналов региона.

Источник: Life.ru

В результате инцидента в жилых домах одновременно с прекращением электроснабжения начали остывать системы отопления. Ситуация усугубляется низкой температурой, столбики термометров в городе опускаются до −32 градусов.

В настоящее время на месте работают бригады энергетиков и аварийных коммунальных служб, которые пытаются восстановить подачу тепла и света. Для оперативного решения проблемы губернатор Забайкальского края Александр Осипов провёл экстренное совещание, посвящённое ликвидации последствий аварии и скорейшему возобновлению энергоснабжения. Точные причины происшествия и сроки полного восстановления работы систем уточняются.

Ранее «Россети» восстановили всю штатную схему электроснабжения в Мурманске. Сейчас все линии электропередачи города функционируют в полном объёме. Напомним, 23 января в регионе произошло обрушение пяти опор ЛЭП из-за сильного гололёда и изморози, вызвавшее массовые отключения. Смонтированы временные опоры, возбуждено уголовное дело о халатности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.