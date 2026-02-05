Авария на ТЭЦ в Чите оставила без света и тепла десятки тысяч жителей

Крупная авария на местной ТЭЦ оставила без электричества и отопления десятки тысяч жителей Читы и пригородов. В ночь на 5 февраля в городе произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее почти половину его территории. Информацию об этом сообщил ряд Telegram-каналов региона.