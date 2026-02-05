Авария на ТЭЦ в Чите оставила без света и тепла десятки тысяч жителей

В результате инцидента в жилых домах одновременно с прекращением электроснабжения начали остывать системы отопления. Ситуация усугубляется низкой температурой, столбики термометров в городе опускаются до −32 градусов.
В настоящее время на месте работают бригады энергетиков и аварийных коммунальных служб, которые пытаются восстановить подачу тепла и света. Для оперативного решения проблемы губернатор Забайкальского края Александр Осипов провёл экстренное совещание, посвящённое ликвидации последствий аварии и скорейшему возобновлению энергоснабжения. Точные причины происшествия и сроки полного восстановления работы систем уточняются.
Ранее «Россети» восстановили всю штатную схему электроснабжения в Мурманске. Сейчас все линии электропередачи города функционируют в полном объёме. Напомним, 23 января в регионе произошло обрушение пяти опор ЛЭП из-за сильного гололёда и изморози, вызвавшее массовые отключения. Смонтированы временные опоры, возбуждено уголовное дело о халатности.
