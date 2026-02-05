Ричмонд
Над четырьмя городами Ростовской области прогремели взрывы

В Ростовской области в небе над четырьмя городами прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Источник: Life.ru

Местные жители уточнили, что хлопки были слышны над Ростовом, Таганрогом, Азовом и Батайском. Мэр Батайска Валентин Кукин сообщил, что на данный момент информация уточняется.

«В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА. Официальную информацию сообщим дополнительно, как только она поступит», — пишет Кукин в своём телеграм-канале.

Ранее в результате обстрелов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В посёлке Ракитное взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, сработало на территории коммерческой организации. Сообщается, что мужчина с двумя детьми девяти и шести лет самостоятельно обратились за помощью в местную центральную районную больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

