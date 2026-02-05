В Чите устранили последствия энергоаварии на ТЭЦ-1

После аварии на ТЭЦ-1 в Чите энергетики восстановили электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.
Крупная авария, произошедшая на ТЭЦ-1 в Чите, случилась в среду. Тогда в городе были аномальные морозы — ночью температура достигала −28 градусов.
«В 04.47 (22.47 мск вторника) все потребители Читы и Читинского округа по электроэнергии включены… Теплоснабжение и ГВС восстановлено. Все ЦТП включены», — написал председатель местного правительства в Telegram-канале.
Немногим ранее села Широкое и Орлянское в Запорожской области были обесточены из-за аварий на электросетях. Губернатор Евгений Балицкий подчеркнул начало оперативной работы по ликвидации последствий.