Shot: ВСУ массированно атакуют Ростовскую область

Вооруженные силы Украины массированно атакуют Ростовскую область. О громких взрывах сообщили жители столицы региона, а также Таганрога, Батайска и Азова. Средствами противовоздушной обороны сбито уже более десятка воздушных целей, написал в четверг, 5 февраля, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что последний час в небе постоянно слышны звуки пролета дронов, а также раздаются многочисленные взрывы. Группы вражеских БПЛА летят со стороны Таганрогского залива, в разных районах слышны сирены тревоги, — сказано в публикации.

Власти региона призывают людей укрыться и не подходить близко к окнам. Официальной информации о последствиях и пострадавших пока не поступало.

Российские силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 ликвидировали 72 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ночь с 3 на 4 февраля средства ПВО сбили 24 украинских дрона над Брянской, Белгородской, Ростовской и Астраханской областями. Больше всего вражеских летательных аппаратов уничтожили в небе над Брянским регионом.

