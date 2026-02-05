Убивший в Дагестане сожительницу мужчина назвал мотив преступления

— Через семь недель мужчина решил явиться с повинной в следственный орган с сообщением о содеянном. Подозреваемый заявил, что убийство произошло на почве приступа ревности. Он пояснил, что потерпевшая повела себя с ним холодно и по одной из брошенных ею фраз он решил, что та ему изменяет, — сказано в сообщении.