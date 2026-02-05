Убивший в Дагестане сожительницу мужчина назвал мотив преступления

Житель Дагестана, подозреваемый в убийстве сожительницы, рассказал, что женщина «повела себя с ним холодно», и у него произошел приступ ревности. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Согласно поступившему в суд материалу, мужчина приехал в дом, где проживала 35-летняя потерпевшая с их общим ребенком и детьми от другого брака. Вскоре между ними произошел конфликт, в ходе которого он задушил потерпевшую, потом увез тело на окраину села имени М. Горького Тарумовского района, где омыл его в канале, обернул в простыню, взятую из дома жертвы, и закопал.
— Через семь недель мужчина решил явиться с повинной в следственный орган с сообщением о содеянном. Подозреваемый заявил, что убийство произошло на почве приступа ревности. Он пояснил, что потерпевшая повела себя с ним холодно и по одной из брошенных ею фраз он решил, что та ему изменяет, — сказано в сообщении.
Суд арестовал фигуранта на два месяца.
Убитую девушку Мальвину Магомедову считали пропавшей без вести и искали пять дней. У нее остались трое несовершеннолетних детей. Незадолго до расправы мужчина без спроса продал ее машину и одолжил большую часть денег знакомому. Что еще известно об этом жутком убийстве — в материале «Вечерней Москвы».