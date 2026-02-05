При обстреле села Стрелецкое Белгородского округа со стороны ВСУ ранен мужчина

Напомним, Вооружённые силы Украины второй вечер подряд наносят удары по Белгороду. Предварительно, в том числе с помощью ракет HIMARS. Как передают местные жители, вечером в городе раздалось более 10 громких взрывов, небо озаряли вспышки. В разных районах слышен вой сирен. Накануне в регионе была объявлена ракетная опасность.