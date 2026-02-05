При обстреле села Стрелецкое Белгородского округа со стороны ВСУ ранен мужчина

«Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.
Напомним, Вооружённые силы Украины второй вечер подряд наносят удары по Белгороду. Предварительно, в том числе с помощью ракет HIMARS. Как передают местные жители, вечером в городе раздалось более 10 громких взрывов, небо озаряли вспышки. В разных районах слышен вой сирен. Накануне в регионе была объявлена ракетная опасность.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.