Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При обстреле села Стрелецкое Белгородского округа со стороны ВСУ ранен мужчина

В результате ночного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Стрелецкое Белгородского округа пострадал мужчина. Также были повреждены крыши двух частных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Напомним, Вооружённые силы Украины второй вечер подряд наносят удары по Белгороду. Предварительно, в том числе с помощью ракет HIMARS. Как передают местные жители, вечером в городе раздалось более 10 громких взрывов, небо озаряли вспышки. В разных районах слышен вой сирен. Накануне в регионе была объявлена ракетная опасность.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше