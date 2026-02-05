В Чите устранили аварию на ТЭЦ-1, восстановив электроснабжение

«4:47 все потребители Читы и Читинского округа по электроэнергии включены. Теплоснабжение и ГВС восстановлено. Все ЦТП включены», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 февраля крупная авария на местной ТЭЦ оставила без электричества и отопления десятки тысяч жителей Читы и пригородов. В результате инцидента в жилых домах одновременно с прекращением электроснабжения начали остывать системы отопления. Ситуация усугублялась низкой температурой, столбики термометров в городе опускаются до −32 градусов.
