Депутат Миронов потребовал объективно расследовать дело актрисы Артамоновой

— Из видео, которое стало достоянием общественности, ясно, что артистка пыталась защитить своего сына, которого в тот момент избивали. Причем в этой драке силы были не равны. И, подозреваю, что Артамонова, многодетная мать и волонтер спецоперации не просто так схватилась за нож. Насколько такие действия были обоснованы, должны разобраться следствие и суд. Чтобы следствие было беспристрастным, его необходимо оградить от постороннего влияния и давления. Имею в виду диаспоры и «общественников». Мы живем в правовом государстве и такие попытки «договорняков» со следствием и судом должны жестко пресекаться, — цитирует его «Газета.ру».