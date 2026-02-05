Депутат Миронов потребовал объективно расследовать дело актрисы Артамоновой

Против актрисы столичного театра Et Cetera Анны Артамоновой возбудили уголовное дело после того, как она ударила ножом мужчину, который напал на ее сына. Руководитель партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов высказался, что дело должно рассматриваться объективно — без влияния диаспор и активистов.
— Из видео, которое стало достоянием общественности, ясно, что артистка пыталась защитить своего сына, которого в тот момент избивали. Причем в этой драке силы были не равны. И, подозреваю, что Артамонова, многодетная мать и волонтер спецоперации не просто так схватилась за нож. Насколько такие действия были обоснованы, должны разобраться следствие и суд. Чтобы следствие было беспристрастным, его необходимо оградить от постороннего влияния и давления. Имею в виду диаспоры и «общественников». Мы живем в правовом государстве и такие попытки «договорняков» со следствием и судом должны жестко пресекаться, — цитирует его «Газета.ру».
По мнению Миронова, такие дела должны рассматриваться судом присяжных.
Анна Артамонова ранее сообщила, что во время конфликта на парковке около дома в столице действовала в целях самообороны. По ее словам, инцидент начался из-за парковочного места.
Ранее стало известно, что артистка стала участницей конфликта на парковке, во время которого ударила ножом мужчину. В ее отношении возбудили уголовное дело.