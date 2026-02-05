Ричмонд
В Сумах и пригороде Харькова прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Харькове и Сумах, включены сиреныю.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в Сумах на севере Украины, информирует издание «Страна.ua».

«Взрыв в Сумах», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрыв прогремел в пригороде Харькова.

«Взрыв прогремел в пригороде Харькова», — говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области и в некоторых частях Харьковской области включены сирены.

Вечером в среду взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

В ночь на вторник взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске и Харькове. В ночь на понедельник в Харькове также прогремели взрывы. В ночь на среду они были зафиксированы в Харькове, Сумах, а также в Одесской области и в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате взрывов получил повреждения один из объектов критической инфраструктуры.

