В Сумах и пригороде Харькова прогремели взрывы

Взрыв произошёл в Сумах на севере Украины, информирует издание «Страна.ua».
«Взрыв в Сумах», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрыв прогремел в пригороде Харькова.
«Взрыв прогремел в пригороде Харькова», — говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области и в некоторых частях Харьковской области включены сирены.
Вечером в среду взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В ночь на вторник взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске и Харькове. В ночь на понедельник в Харькове также прогремели взрывы. В ночь на среду они были зафиксированы в Харькове, Сумах, а также в Одесской области и в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате взрывов получил повреждения один из объектов критической инфраструктуры.