В коробке у поджигательницы пункта сбора помощи для СВО в Петербурге был голубь

В коробке у девушки, которая подожгла пункт сбора гуманитарной помощи для спецоперации в Санкт-Петербурге, оказался голубь. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило издание «Фонтанка».
— Вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь, — сказано в Telegram-канале портала.
Информации о том, почему птица находилась там, не поступало.
До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга девушка устроила поджог в здании, а также заявила, что у нее есть бомба. Об этом сообщил телеканал «78». Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Очаг возгорания находится в помещении, где расположен волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для специальной военной операции.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с тремя самодельными бомбами. Взрывные устройства изъяли при допросе. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.