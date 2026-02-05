Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В коробке у поджигательницы пункта сбора помощи для СВО в Петербурге был голубь

В коробке у девушки, которая подожгла пункт сбора гуманитарной помощи для спецоперации в Санкт-Петербурге, оказался голубь. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило издание «Фонтанка».

В коробке у девушки, которая подожгла пункт сбора гуманитарной помощи для спецоперации в Санкт-Петербурге, оказался голубь. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило издание «Фонтанка».

— Вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь, — сказано в Telegram-канале портала.

Информации о том, почему птица находилась там, не поступало.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга девушка устроила поджог в здании, а также заявила, что у нее есть бомба. Об этом сообщил телеканал «78». Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Очаг возгорания находится в помещении, где расположен волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для специальной военной операции.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с тремя самодельными бомбами. Взрывные устройства изъяли при допросе. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.