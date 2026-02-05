На Камчатке за сутки зарегистрировали шесть афтершоков

Ранее в Антарктике произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился к северо-западу от американской исследовательской станции Мак-Мердо. По имеющимся данным, в районе станции в тот момент находились около 1,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км, угрозы для персонала исследовательских объектов зафиксировано не было.