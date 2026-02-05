На Камчатке за сутки зарегистрировали шесть афтершоков

Представители ведомства заявили, что один из афтершоков ощущался в населённых пунктах.
«За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один из них ощущался в населённых пунктах региона», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Жителям и туристам рекомендуется не приближаться к ним.
Ранее в Антарктике произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился к северо-западу от американской исследовательской станции Мак-Мердо. По имеющимся данным, в районе станции в тот момент находились около 1,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км, угрозы для персонала исследовательских объектов зафиксировано не было.
