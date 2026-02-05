Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за сутки зарегистрировали шесть афтершоков

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после сильного землетрясения, произошедшего в июле. За последние сутки было зарегистрировано шесть сейсмических событий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Представители ведомства заявили, что один из афтершоков ощущался в населённых пунктах.

«За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один из них ощущался в населённых пунктах региона», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Жителям и туристам рекомендуется не приближаться к ним.

Ранее в Антарктике произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился к северо-западу от американской исследовательской станции Мак-Мердо. По имеющимся данным, в районе станции в тот момент находились около 1,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км, угрозы для персонала исследовательских объектов зафиксировано не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.