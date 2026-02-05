В Забайкальском крае с рельсов сошли 11 вагонов с углем

Ранее KP.RU писал, что в Тамбовской области из-за схода грузовых вагонов произошел пожар. Загорелись 16 цистерн, из которых 11 были заполнены бензином, а 5 — газом. На станции Кочетовка пламя было локализовано на площади 1000 квадратных метров.