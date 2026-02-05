В Забайкальском крае с рельсов сошли 11 вагонов с углем

На перегоне Хилок — Гыршелун в Забайкальском крае с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда с углем. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.
«5 февраля 2026 года в 04:48 (время местное) на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем», — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадавших нет. В компании уточнили, что габарит соседнего пути остался в норме. Движение пассажирских поездов не изменилось. Для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда.
Ранее KP.RU писал, что в Тамбовской области из-за схода грузовых вагонов произошел пожар. Загорелись 16 цистерн, из которых 11 были заполнены бензином, а 5 — газом. На станции Кочетовка пламя было локализовано на площади 1000 квадратных метров.