Продавец угостил трёхлетнего ребёнка конфетой, а она взорвалась внутри: подробности

По информации издания, девочка вместе со старшей сестрой отправилась в магазин за конфетами, где продавец и передал ей замаскированное под сладость взрывное устройство. После того как ребенок начал его жевать, последовал мощный взрыв, приведший к тяжелым травмам лица у дошкольницы.