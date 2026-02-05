Ричмонд
Продавец угостил трёхлетнего ребёнка конфетой, а она взорвалась внутри: подробности

В Индии продавец угостил девочку конфетой, она взорвалась внутри неё.

Источник: Комсомольская правда

В Индии продавец предложил трехлетней девочке конфеты, они оказались заминированными. Об этом пишет The Times of India.

По информации издания, девочка вместе со старшей сестрой отправилась в магазин за конфетами, где продавец и передал ей замаскированное под сладость взрывное устройство. После того как ребенок начал его жевать, последовал мощный взрыв, приведший к тяжелым травмам лица у дошкольницы.

Позднее пострадавшую прооперировали в частной больнице. Там сообщили, что операция прошла успешно и состояние ребенка стабилизировалось — угрозы для жизни больше нет.

Как сообщает издание, после инцидента родственники пострадавшей обратились в правоохранительные органы. Продавец задержан, по делу ведется расследование.

Накануне в Индии произошло ЧП с аттракционом — тогда при обрушении гигантских качелей пострадали 14 детей.