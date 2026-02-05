Ричмонд
Одиннадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Одиннадцать вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

— В 04:48 (4 февраля в 22:48 по московскому времени) на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале Забайкальской ЖД.

Уточняется, что габарит соседнего пути не нарушен, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. В настоящее время создан штаб по устранению последствий происшествия, причины случившегося устанавливаются.

В Тамбовской области на станции Кочетовка проводится ликвидация возгорания 16 цистерн, из которых 11 содержали бензин, а пять оставшихся — газ. Об этом 4 февраля сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, на месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пожар удалось локализовать.

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области 4 февраля. В связи с инцидентом в регионе временно остановили движение поездов, а в РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Позднее в Сети появилось видео со взрывом, произошедшим на железнодорожных путях в Мичуринске.