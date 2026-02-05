Одиннадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области 4 февраля. В связи с инцидентом в регионе временно остановили движение поездов, а в РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Позднее в Сети появилось видео со взрывом, произошедшим на железнодорожных путях в Мичуринске.