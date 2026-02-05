«Аль-Джазира»: 23 человека погибли из-за атаки Израиля по Газе

10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в Газе. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия, но при этом они продолжали выполнять пункты перемирия. 26 января «Хамас» передал тело последнего израильского заложника. Теперь сторонам предстоит перейти ко второй фазе урегулирования в секторе Газа, которая включает в себя разоружение палестинского движения.