Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аль-Джазира»: 23 человека погибли из-за атаки Израиля по Газе

Израиль нанес удары по сектору Газа 4 февраля. По информации «Аль-Джазира», погибли минимум 23 человека. Обстрелы затронули районы Туффа и Зейтун, а также палаточный лагерь на юге Газы.

Источник: Reuters

Телеканал утверждает, что среди жертв в среду были дети. Организация здравоохранения «Палестинское общество Красного Полумесяца» сообщила, что одной из жертв стал сотрудник экстренных служб.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что удары по Газе были нанесены из-за того, что боевики «Хамаса» нарушили перемирие и открыли огонь по израильским военнослужащим на севере Газы. Военнослужащие заявили о ликвидации нескольких командиров подразделений палестинского движения.

10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в Газе. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия, но при этом они продолжали выполнять пункты перемирия. 26 января «Хамас» передал тело последнего израильского заложника. Теперь сторонам предстоит перейти ко второй фазе урегулирования в секторе Газа, которая включает в себя разоружение палестинского движения.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше