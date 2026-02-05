Адвокат Шарифов: У напавшего на ребенка в Шереметьево диагностирована шизофрения

Инцидент произошел в июне 2025 года. Витиков подошел к мальчику, поднял его на руки и потом швырнул на пол. В результате падения малыш получил ушиб головного мозга и впоследствии впал в кому. Обвиняемого задержали. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».