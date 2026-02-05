Адвокат Шарифов: У напавшего на ребенка в Шереметьево диагностирована шизофрения

Шизофрению диагностировали у мужчины, который бросил на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
— У него диагностировали шизофрению, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вменяемости фигуранта, передает РИА Новости.
Гражданина Белоруссии Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, могут отправить на принудительное лечение. Экспертиза показала, что он не может осознавать общественную опасность своих действий. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области.
В рамках расследования правоохранители выяснили, что мужчина употребил наркотик перед вылетом в Россию. Впоследствии это обстоятельство усугубило его состояние, и он напал на ребенка.
Инцидент произошел в июне 2025 года. Витиков подошел к мальчику, поднял его на руки и потом швырнул на пол. В результате падения малыш получил ушиб головного мозга и впоследствии впал в кому. Обвиняемого задержали. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».