Власти прокомментировали последние случаи агрессии подростков в школах Красноярского края

«Надо системно разобраться, как организована воспитательная и профилактическая работа с детьми, как выполняются требования безопасности, как выстроен механизм реагирования на любые подростковые конфликты. Нельзя быть равнодушными и замалчивать случаи травли — это часто оборачивается трагедией. Все видят, что происходит с ребенком — и родители, и педагоги, и одноклассники. Нужно внимательно и вовремя реагировать на изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей, особенно в сложном подростковом периоде. Чужих детей не бывает, поэтому их надо защищать всем вместе, объединив усилия семьи и школы», — подчеркнул Михаил Котюков.