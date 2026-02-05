Власти прокомментировали последние случаи агрессии подростков в школах Красноярского края

Министерство образования края совместно с правоохранительными органами разбираются в двух резонансных случаях агрессии в школах Кодинска и Красноярска, где девочки напали на одноклассников и учителей. В учреждениях проводятся комплексные проверки и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Кроме того, по поручению губернатора Михаила Котюкова во всех школах Красноярского края будут проведены работы с педагогами и детьми, проверки документов, профилактической работы с учащимися. Руководителям школ направят предписания для устранения всех выявленных замечаний.
«Хотела бы обратиться к директорам, учителям, родителям — буллинг в школе это серьезная проблема, с которой сталкиваются многие дети. Задача взрослых в этой ситуации — помочь разрешить детские и подростковые конфликты. Сделать это можно только сообща. Для этого необходимо объединить усилия школы и семьи и ни в коем случае не устраняться от конфликта, делая вид, что ничего не происходит. В противном случае, мы будем постоянно сталкиваться с подобными резонансными событиями», — сказала министр образования края Татьяна Гридасова.
В свою очередь, глава Красноярска Сергей Верещагин поручил детально разобрать в ЧП в школе в Покровском: дать оценку действиям сотрудников учреждения, проверить организацию безопасности, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим. «Как отец прекрасно понимаю тревогу родителей. Важно выяснить мотивы действий подростка во взаимодействии с правоохранителями. Здесь необходима системная профилактика и меры, чтобы подобные недопустимые инциденты не повторялись», — написал мэр в своих соцсетях.
Губернатор же сегодня планирует провести штаб с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования, чтобы обсудить тревожную ситуацию с агрессивным поведением школьников и принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.
«Надо системно разобраться, как организована воспитательная и профилактическая работа с детьми, как выполняются требования безопасности, как выстроен механизм реагирования на любые подростковые конфликты. Нельзя быть равнодушными и замалчивать случаи травли — это часто оборачивается трагедией. Все видят, что происходит с ребенком — и родители, и педагоги, и одноклассники. Нужно внимательно и вовремя реагировать на изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей, особенно в сложном подростковом периоде. Чужих детей не бывает, поэтому их надо защищать всем вместе, объединив усилия семьи и школы», — подчеркнул Михаил Котюков.