Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с лжегазовщиков по делу о взрыве на Линейной 335 млн в пользу мэрии Новосибирска

Омский районный суд взыскал более 335 миллионов рублей в пользу мэрии Новосибирска с виновников взрыва газа на улице Линейной. Иск прокуратуры был удовлетворён 30 января.

Источник: Сиб.фм

Ответчиками по делу выступили осуждённые Ирина Урбах и Евгений Кавун. В ноябре 2024 года они были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель людей. Заельцовский районный суд Новосибирска установил, что Урбах и Кавун, не имея соответствующих разрешений и допусков, под видом сотрудников газовой службы проводили незаконные работы с газовым оборудованием.

Трагедия произошла в феврале 2023 года. В результате взрыва был полностью разрушен жилой дом № 39 на Линейной, пятнадцать человек погибли.

Первоначально Ирина Урбах была приговорена к 10 годам лишения свободы, а Евгений Кавун — к 10 годам и 3 месяцам колонии. Однако в мае 2025 года сроки им были незначительно сокращены. В итоге Кавуну срок сократили до 9 лет 9 месяцев, Урбах — до 9 лет 6 месяцев.