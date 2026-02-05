Суд взыскал с лжегазовщиков по делу о взрыве на Линейной 335 млн в пользу мэрии Новосибирска

Ответчиками по делу выступили осуждённые Ирина Урбах и Евгений Кавун. В ноябре 2024 года они были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель людей. Заельцовский районный суд Новосибирска установил, что Урбах и Кавун, не имея соответствующих разрешений и допусков, под видом сотрудников газовой службы проводили незаконные работы с газовым оборудованием.