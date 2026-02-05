Ричмонд
Челябинка осуждена за финансирование нежелательной в РФ организации

Приговор огласил Белореченский райсуд Краснодарского края.

Источник: Freepik

Уроженка Челябинской области осуждена за финансирование нежелательной в РФ организации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор огласил Белореченский райсуд Краснодарского края.

Фигурантка признана виновной по части 2 статьи 284.1 УК Р. Из материалов дела следует, что женщина осуществляла финансирование международной организации, деятельность которой на территории Российской Федерации признана нежелательной. Речь идет о 150 тыс. рублей.

Суд назначил челябинке полтора года в колонии-поселении. Деньги конфискованы в доход государства.