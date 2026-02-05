Доследственную проверку начали в Приморье из-за пыльного рисунка

Установлено, что 4 февраля 2026 года на мемориале воинам-артёмовцам, павшим в Великой Отечественной войне, нанесён рисунок оскорбительного содержания. Примечательно, что рисунок был выполнен не краской, а сделан, судя по всему, пальцем или неким предметом по слою пыли, покрывающим плиту с надписью. Когда возмущённый неприличной картинкой очевидец сообщил об этом мелком хулиганстве в местный telegram-канал, другие горожане, в свою очередь, возмутились тем, что он решил придать ситуацию огласке вместо того, чтобы просто протереть мемориальную плиту влажной салфеточкой.