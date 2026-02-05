Доследственную проверку начали в Приморье из-за пыльного рисунка

Установлено, что 4 февраля 2026 года на мемориале воинам-артёмовцам, павшим в Великой Отечественной войне, нанесён рисунок оскорбительного содержания. Примечательно, что рисунок был выполнен не краской, а сделан, судя по всему, пальцем или неким предметом по слою пыли, покрывающим плиту с надписью. Когда возмущённый неприличной картинкой очевидец сообщил об этом мелком хулиганстве в местный telegram-канал, другие горожане, в свою очередь, возмутились тем, что он решил придать ситуацию огласке вместо того, чтобы просто протереть мемориальную плиту влажной салфеточкой.
Тем не менее, городская прокуратура инициировала доследственную проверку по факту инцидента и взяла на контроль «приведение памятника в надлежащее состояние». Личности, причастные к появлению неприличной картинки, устанавливаются.
В прошлом году этот же мемориальный комплекс пытались «осквернить» детишки, из любопытства решившие проверить, можно ли от Вечного огня зажечь палку. Об этих действиях также было доложено широкой общественности через новостной канал города. Публикацию обнаружила и полиция в ходе мониторинга социальных сетей. Личности испытателей были установлены, с 13-летними школьниками провели воспитательную беседу, а на их родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.