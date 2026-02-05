Ричмонд
Житель Хабаровского края незаконно хранил военные патроны для винтовки

По его словам, он нашел боеприпасы у вокзала.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Тумнин Ванинского района транспортными полицейскими за незаконное хранение боеприпасов задержан 54-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мужчина незаконно хранил 20 винтовочных военных патронов калибра 7,62×53 мм. По его словам, он нашел их у железнодорожного вокзала станции Тумнин и забыл сообщить в полицию.

— Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Напомним, ранее бойцы Росгвардии задержали хабаровчанина, гулявшего с ружьём по улицам.