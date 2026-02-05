В Артёме СКР возбудил дело об осквернении мемориала «Вечный огонь»

Следователи возбудили дело по статье 243.4 УК РФ об уничтожении, повреждении либо осквернении воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России. Сейчас они проводят необходимые действия, чтобы зафиксировать последствия вандализма, изучить записи камер и опросить возможных свидетелей.