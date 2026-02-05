Ричмонд
В Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников пострадал человек

Воздушная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов была отражена в нескольких населённых пунктах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Новошахтинск и Азовский район.

Воздушная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов была отражена в нескольких населённых пунктах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Новошахтинск и Азовский район. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

По его данным, все БПЛА были уничтожены. В результате инцидента в Батайске пострадал один человек — водитель грузовика, получивший ранения от обломков сбитого дрона. Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни, по предварительным оценкам медиков, нет.

В том же городе повреждены пять автомобилей и складское здание, однако возгораний не произошло. В Новошахтинске обломки повредили фасад и остекление частного дома, но проживающая там семья из четырёх человек не нуждается в эвакуации.

Губернатор подчеркнул, что угроза повторных атак беспилотников сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области отразили массированную атаку БПЛА.

