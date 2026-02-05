Ричмонд
Отражена воздушная атака ВСУ на Ростовскую область, ранен мирный житель

В Ростовской области предотвращена воздушная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ): беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, повреждённого в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — уточнил Слюсарь.

В Батайске в результате атаки повреждены пять автомобилей на стоянке агропредприятия и складское здание. Пожаров не возникло. В Новошахтинске повреждены фасад и окна частного дома. Находившаяся в нём семья из четырёх человек не пострадала и не стала эвакуироваться.

Ранее в Ростовской области в небе над четырьмя городами прогремели взрывы. Местные жители уточнили, что хлопки были слышны над Ростовом, Таганрогом, Азовом и Батайском. Мэр Батайска Валентин Кукин сообщил, что на данный момент информация уточняется.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

