Отражена воздушная атака ВСУ на Ростовскую область, ранен мирный житель

В Батайске в результате атаки повреждены пять автомобилей на стоянке агропредприятия и складское здание. Пожаров не возникло. В Новошахтинске повреждены фасад и окна частного дома. Находившаяся в нём семья из четырёх человек не пострадала и не стала эвакуироваться.