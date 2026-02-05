В Индии продавец дал девочке «конфету», которая взорвалась у неё во рту

Ранее в Петербурге расследовали исчезновение ребёнка, которое завершилось задержанием подозреваемого. Мальчик пропал 30 января, свидетели заявляли, что видели его в автомобиле мужчины. Подозреваемого задержали 2 февраля при попытке скрыться, позже он признался в убийстве. Во время обыска в его доме следователи обнаружили запрещённые материалы, после чего проверка охватила возможную причастность к другим преступлениям против детей. По данным следствия, мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.