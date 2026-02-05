Ричмонд
В Индии продавец дал девочке «конфету», которая взорвалась у неё во рту

В Индии продавец магазина предложил трёхлетней девочке «конфету», оказавшуюся замаскированным взрывным устройством. Об этом сообщает The Times of India. В результате взрыва ребёнок получил серьёзные травмы лица.

Источник: Life.ru

По данным издания, девочка пришла в магазин вместе со старшей сестрой. Продавец передал ребёнку конфету, внутри которой находилось взрывное устройство, замаскированное под сладость. После того как девочка начала её жевать, произошёл взрыв.

Пострадавшую экстренно доставили в частную клинику. Медики провели хирургическое вмешательство и сообщили, что угрозы для жизни больше нет. Состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное.

Родственники девочки обратились в правоохранительные органы. Продавца задержали, следственные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Петербурге расследовали исчезновение ребёнка, которое завершилось задержанием подозреваемого. Мальчик пропал 30 января, свидетели заявляли, что видели его в автомобиле мужчины. Подозреваемого задержали 2 февраля при попытке скрыться, позже он признался в убийстве. Во время обыска в его доме следователи обнаружили запрещённые материалы, после чего проверка охватила возможную причастность к другим преступлениям против детей. По данным следствия, мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

