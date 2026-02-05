Ричмонд
JPost: в Израиле при взрыве автомобиля погиб человек

По меньшей мере один человек погиб после взрыва автомобиля в городе Кирьят-Ям в Израиле.

Источник: Аргументы и факты

В израильском городе Кирьят-Ям произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб как минимум один человек и еще двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Инцидент случился вечером 4 февраля. Прибывшие на место медики обнаружили дымящийся автомобиль и троих пострадавших, лежавших рядом.

Двое из них — мужчина и подросток — были доставлены в больницу с множественными повреждениями и в тяжелом состоянии. Третий пострадавший позже скончался в медицинском учреждении, несмотря на оказанную помощь.

Причины происшествия пока не установлены. Израильская полиция рассматривает версию о преждевременном срабатывании взрывного устройства, которое могло быть заложено рядом с автомобилем. Расследование продолжается.

Ранее газовый туристический баллончик разгерметизировался в квартире на шестом этаже жилого дома в Новосибирске, в результате чего пострадал мужчина.