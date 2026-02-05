Четырёх новосибирцев обвинили в мошенничестве на 450 млн при строительстве домов

По данным следствия, фигуранты, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2023 по октябрь 2024 года заключили 114 договоров подряда на строительство домов. Несмотря на полную оплату со стороны потерпевших, работы так и не были завершены. В результате действий обвиняемых ущерб понесли 124 человека, а общая сумма причинённого вреда оценивается примерно в 450 миллионов рублей.