Четырёх новосибирцев обвинили в мошенничестве на 450 млн при строительстве домов

В Новосибирске завершено расследование дела о мошенничестве при строительстве малоэтажного жилья. Четверо сотрудников коммерческих структур предстанут перед судом по обвинению в хищении около 450 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, фигуранты, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2023 по октябрь 2024 года заключили 114 договоров подряда на строительство домов. Несмотря на полную оплату со стороны потерпевших, работы так и не были завершены. В результате действий обвиняемых ущерб понесли 124 человека, а общая сумма причинённого вреда оценивается примерно в 450 миллионов рублей.

В ходе следствия троим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одной — в виде запрета определённых действий. В рамках расследования следователи опросили около 150 свидетелей и потерпевших, была назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Материалы уголовного дела заняли более 50 томов.

По ходатайству следствия суд также наложил арест на имущество обвиняемых для обеспечения возмещения ущерба. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Минстрой Новосибирской области продолжает жёстко контролировать ситуацию с достройкой домов «Дискуса».