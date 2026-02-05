В Приморье директора компании обвиняют в мошенничестве на 31 миллион рублей

В Приморском крае завершено расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом стал директор одной из местных компаний, который обманул предпринимателя, пообещав прибыльные операции с древесиной. Общая сумма ущерба превысила 31 миллион рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По версии следствия, злоумышленник, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение бизнесмена. Он рассказывал о планах участия в аукционах на аренду лесных участков, закупке техники и экспорте древесины, убедив потерпевшего передать ему крупные суммы на эти цели. На самом деле обвиняемый не собирался ничего выполнять, а все полученные деньги похитил и потратил на личные нужды.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевший также подал гражданский иск о полном возмещении причиненного ущерба. Теперь судьбу фигуранта решит суд.