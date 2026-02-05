В Приморье директора компании обвиняют в мошенничестве на 31 миллион рублей

По версии следствия, злоумышленник, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение бизнесмена. Он рассказывал о планах участия в аукционах на аренду лесных участков, закупке техники и экспорте древесины, убедив потерпевшего передать ему крупные суммы на эти цели. На самом деле обвиняемый не собирался ничего выполнять, а все полученные деньги похитил и потратил на личные нужды.