Слюсарь: в Батайске при атаке БПЛА ВСУ пострадал водитель грузовика

Украинская сторона атаковала Ростовскую область, травмы получил водитель грузового автомобиля, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В городе Батайске пострадал водитель.
«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, повреждённого в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — написал Слюсарь в Telegram.
Губернатор Ростовской области рассказал, что всего в Батайске повреждения получили пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия. Кроме того, повреждено здание склада. Он подчеркнул, что возгораний нет.
Помимо этого, в Новошахтинске был повреждён фасад и окна частного дома. Семье, состоящей из четырёх человек, эвакуация не требуется.
«Информация будет уточняться. Угроза беспилотной опасности сохраняется. Прошу соблюдать осторожность!», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что военные РФ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в шести районах Ростовской области.