Слюсарь: в Батайске при атаке БПЛА ВСУ пострадал водитель грузовика

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, в Батайске травмы получил водитель грузового автомобиля, заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона атаковала Ростовскую область, травмы получил водитель грузового автомобиля, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В городе Батайске пострадал водитель.

«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, повреждённого в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — написал Слюсарь в Telegram.

Губернатор Ростовской области рассказал, что всего в Батайске повреждения получили пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия. Кроме того, повреждено здание склада. Он подчеркнул, что возгораний нет.

Помимо этого, в Новошахтинске был повреждён фасад и окна частного дома. Семье, состоящей из четырёх человек, эвакуация не требуется.

«Информация будет уточняться. Угроза беспилотной опасности сохраняется. Прошу соблюдать осторожность!», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что военные РФ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в шести районах Ростовской области.

