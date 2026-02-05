Приморец чуть не умер, поскользнувшись на скользкой дороге

Несчастный случай произошёл в январе. Мужчина поскользнулся, при падении ударился головой и потерял сознание. Он пролежал около трёх часов, пока его не обнаружили прохожие. Люди успели подумать, что он умер, и в первую очередь вызвали полицию, затем — бригаду скорой медицинской помощи, которая всё же обнаружила признаки жизни у бедолаги, и его доставили в Спасскую районную больницу.