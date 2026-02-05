Приморец чуть не умер, поскользнувшись на скользкой дороге

Несчастный случай произошёл в январе. Мужчина поскользнулся, при падении ударился головой и потерял сознание. Он пролежал около трёх часов, пока его не обнаружили прохожие. Люди успели подумать, что он умер, и в первую очередь вызвали полицию, затем — бригаду скорой медицинской помощи, которая всё же обнаружила признаки жизни у бедолаги, и его доставили в Спасскую районную больницу.
Мужчине диагностировали субдуральную гематому, ушиб головного мозга, рану головы, а также общее переохлаждение — пациент, длительное время пролежавший на морозе без движения, был одет не по погоде. Как уточняют в больнице, он шёл в гости к знакомым, которые жили поблизости, поэтому решил не перегружаться тяжёлой зимней одеждой. Обувь он тоже выбрал неподходящую, что, скорее всего, и привело к неудачному падению.
Состояние мужчины оценивалось как тяжёлое, но его удалось стабилизировать. Сейчас пациент находится в сознании, продолжает получать терапию и идёт на поправку.
Минздрав Приморья напоминает, что в зимний период особенно важно соблюдать меры безопасности, носить подходящую одежду и обувь, быть внимательными на улице.
Сегодня в крае идёт снег, повсеместно ожидается формирование снежного наката и гололедицы. К вечеру синоптики обещают похолодание, а резкое понижение температуры воздуха, образование скользкости на дорожном покрытии и внезапное выпадение осадков в виде снега увеличивает риски совершения ДТП и травмирования, предупреждает, в свою очередь, региональная полиция.
Госавтоинспекция рекомендует жителям и гостям региона по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным (электричкам № 7307/7308 сообщением Владивосток — Мыс Чуркин и № 6315 сообщением Мыс Чуркин — Надеждинская даже добавили вагонов). В первую очередь пересесть на общественный транспорт просят начинающих водителей, не имеющих достаточно опыта управления транспортным средством в неблагоприятных дорожных и погодных условиях.
Всем водителей независимо от стажа ГАИ просит внимательно следить за своим самочувствием, так как при изменениях погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья, которое мешает концентрироваться на дороге и управлении машиной.
Основные правила безопасного вождения в непогоду — соблюдение дистанции и бокового интервала относительно других транспортных средств, заблаговременное торможение перед пешеходными переходами.
Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге: останавливаться перед выходом на проезжую часть и делать шаг, только убедившись, что все водители пропускают пешехода; отдавать предпочтение яркой одежде; использовать светоотражающие элементы.